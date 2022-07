Jetzt ist der Weg für Robert Zulj zum LASK endlich frei. Gestern löste der Oberösterreicher seinen bis 2023 laufenden Vertrag bei Ittihad Kalba in Dubai nach langen Verzögerungen seitens des Klubs endlich auf. Jetzt sollte der Weg für einen Transfer des 30-Jährigen, der davor bei Ried, Salzburg, Hoffenheim, Greuther Fürth und beim Vfl Bochum in Deutschland gespielt hatte, endlich frei sein. Die OÖN erwischten den 30-Jährigen gestern telefonisch in Dubai.