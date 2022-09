"Ich will beweisen, dass es eine gute Entscheidung war, mich zu verpflichten", hatte LASK-Zugang Efthymios Koulouris vor dem Ankick der Fußball-Bundesliga gesagt. Am Sonntag bekommt er beim Auswärtsspiel in Lustenau (14.30 Uhr) seine erste echte Chance dazu: Der Grieche vertritt wohl den gesperrten Mittelstürmer Marin Ljubicic und gibt sein Startelf-Debüt in der Bundesliga.