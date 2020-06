Als Sky-Experte wird Hans Krankl heute im Studio in Wien den Fußball-Bundesliga-Schlager zwischen dem LASK und Rapid (18.30 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) in Pasching analysieren. Ähnlich distanziert ist das Verhältnis des 67-Jährigen zur aktuellen Führung seines Herzensklubs. Eng beieinander liegen dagegen die beiden Klubs in der Tabelle – durch den Punkteabzug gegen den LASK, den der "Rapidler des Jahrhunderts" als "unverhältnismäßig" kritisiert.