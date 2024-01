Für LASK-Spieler Darboe wird es früher ernst

Am Sonntag bestreitet der LASK das zweite Testspiel im Trainingslager in Belek: Um neun Uhr (elf Uhr Ortszeit) ist FCSB Bukarest der Gegner. Für Ebrima Darboe wird es tags darauf hingegen schon beim Afrika-Cup ernst. Die Kontinentalmeisterschaft wird am Samstag mit dem Spiel von Gastgeber Elfenbeinküste gegen Guinea-Bissau eröffnet (21 Uhr), am Montag ist Darboe mit Gambia gegen Titelverteidiger Senegal gefordert. Das Team rund um Sadio Mane zählt erneut zu den Titelfavoriten. "Wir sind