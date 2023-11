Fliegender Wechsel – und doch geordneter Übergang

Was ändert sich jetzt beim LASK nach dem Präsidentenwechsel von Siegmund Gruber zu Christoph Königslehner? Diese Frage wurde am häufigsten gestellt, nachdem der Klub die Personalrochade am Donnerstag bekanntgegeben hatte. Die Antwort: Zumindest nach außen hin gar nichts. Und das hängt vor allem mit der bisherigen Rollenverteilung bei Schwarz-Weiß zusammen. In dieser ist Gruber ohnehin bereits in den vergangenen Jahren mehr als Geschäftsführer denn als Präsident aufgetreten.