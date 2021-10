Dieser Weg wird kein leichter sein", zitierte Moderator Ernst Hausleitner einen Liedtext. Er passte zum Bau des neuen LASK-Stadions auf der Gugl. Mit dem Spatenstich am Samstag hat der Fußball-Bundesligist ein wichtiges Etappenziel erreicht. Am Montag hatten die Athletiker die Fans eingeladen, drei Tage später waren die 1000 Plätze auf dem Stadionvorplatz vergeben. "Es ist nur der Spatenstich, und es kommen so viele Leute", sagte Mittelfeldspieler Peter Michorl beeindruckt. Nach der