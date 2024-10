Erstes Entrup-Tor für den LASK: "Ich weiß, was ich der Mannschaft geben kann"

Zum ersten Mal stand Maximilian Entrup beim LASK in der Startelf, zum ersten Mal feierten ihn die Fans als Torschützen: Beim 4:0 in der Fußball-Bundesliga gegen Klagenfurt erzielte der 27-Jährige den Treffer zum 2:0. "Für mich persönlich ist es natürlich ein Supergefühl – nach einer so schwierigen Anfangszeit." Der Außenristpass von Branko Jovicic war ideal, nicht ganz perfekt war Entrups Ballmitnahme, weswegen der Winkel zum Tor spitz wurde. Der Abschluss mit links war trotzdem