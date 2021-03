Selten war die Favoritenrolle vor einem Oberösterreich-Derby so klar verteilt. Das Duell zwischen der SV Guntamatic Ried und dem LASK am Sonntag (17 Uhr) ist das erste von zwei Endspielen für Ried-Trainer Miron Muslic. Er kann sich an den Stehsatz "Im Derby ist alles möglich" klammern – und an die Heimserie: Vor 19 Jahren gewann der LASK das letzte Mal in Ried.