LASK-Kapitän Zulj über Berisha: "Ein Spieler, der positiv verrückt ist"

Robert Zulj und Valon Berisha spielten schon gemeinsam in Salzburg, jetzt sind sie beim LASK am Ball.

Das jüngste Duell mit Salzburg gewann der LASK: Im Oktober erzielte Robert Zulj das 1:0 beim Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga. "Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können, dagegenhalten können", sagte der Kapitän zum Aufeinandertreffen im Cup-Viertelfinale am Freitag. "Ein Top-Gegner, die beste Mannschaft der Liga kommt zu uns in die Raiffeisen-Arena." Ob Zugang Valon Berisha gegen seinen Ex-Klub sein LASK-Debüt gibt?