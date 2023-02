Ein LASK-Stürmer nimmt in der Türkei einen neuen Anlauf

Beim ersten Startelfeinsatz in Lustenau gelang Koulouris eine Torvorlage.

Er war der einzige Zugang des Sommers, für den der LASK Ablöse bezahlte: Efthymios Koulouris hatte in der Saison 2021/22 elf Tore für den griechischen Nachzügler Atromitos Athen erzielt. Es war dem LASK eine Million Euro wert, den Stürmer in die Bundesliga zu holen und die Abschlussschwäche zu beheben. Dieses Versprechen konnte der Grieche nie einlösen - deswegen verabschiedete er sich nach einem halben Jahr und wurde an den türkischen Erstligsiten Alanyaspor verliehen.