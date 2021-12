Sportlich befindet sich der LASK in der Winterpause in der Umbauphase. Sportchef Radovan Vujanovic hat den Auftrag, die Schwarz-Weißen für das Frühjahr fit zu machen. Vor allem in der Verteidigung und im Angriff ist man auf der Suche nach Spielern, die dem Klub sofort weiterhelfen und die offensichtlichen Schwächen vom Herbst ausbessern. Hinter den Kulissen ist der notwendig gewordene Umbau bereits abgeschlossen. Dies betrifft vor allem die "Freunde des LASK".