Djurgarden-Kapitän gewinnt heute lieber vor Gericht als gegen den LASK

"Europacup ist die Belohnung für eine tolle Saison", beschrieb LASK-Trainer Markus Schopp die Vorfreude auf den heutigen Conference-League-Ankick zu Hause gegen Djurgarden (21 Uhr, Servus TV). Bei den Schweden verzichtet der beste Spieler darauf: Kapitän und Abwehrchef Marcus Danielson gewinnt heute lieber in Stockholm vor Gericht als in Linz gegen den LASK. Er blieb daheim in Schweden.