Dietmar Kühbauer trauert: Der Weggefährte, der viel zu früh ging

Eigentlich geht es für LASK-Trainer Didi Kühbauer am Sonntag (17) in Hartberg in seinem 300. Erstligaspiel als Trainer um drei Punkte und eine noch bessere Ausgangslage für das Meister-Play-off, in dem nach diesem Match die Punkte halbiert werden. Doch manchmal rückt der Sport in den Hintergrund.