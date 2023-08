Die Zeit der Kompromisse ist beim LASK vorbei

Der LASK (Bild: Kapitän Robert Zulj) muss an seinen Grundtugenden arbeiten.

Eine Halbzeit hilflos gegen Rapid (1:1), beherzt bei Sturm Graz (0:2), dominant gegen Blau-Weiß Linz (2:0), lange inferior in Tirol (1:1) – der LASK gibt vor dem Play-off-Heimspiel in der Europa League am Donnerstag gegen Zrinjski Mostar (21 Uhr) Rätsel auf. Auch der Derbysieg reichte nicht zur Initialzündung.