Am Freitag wird es für den LASK ernst: Gegen Salzburg geht es um den Einzug in das Halbfinale des ÖFB-Cups. Zum Ankick des Fußball-Jahres dürfte Trainer Thomas Sageder, was die Aufstellung betrifft, wohl wenig im Vergleich zum Herbst verändern. Die letzten offenen Fragen vor dem Auftakt in der Linzer Raiffeisen-Arena (18 Uhr, ORF 1).