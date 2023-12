 Die LASK-Stützen  werden rasch  zurückkommen

Es ist kein Nachteil für den LASK, dass das Aufstiegsfinale in der Europa League gegen Toulouse erst am Donnerstag in einer Woche stattfindet. So gibt es in dieser Woche doch etwas mehr Zeit, um die Blessuren und Krankheiten, die nach dem 0:4 in der Europa-League-Gruppenphase aufgetreten sind, gut auszukurieren. Die Abwesenheit von Robert Zulj und Sascha Horvath gehört nach dem 0:0 vom Sonntag gegen die Austria schon wieder der Vergangenheit an.