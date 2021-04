Der LASK nimmt in Salzburg Anlauf für das Cupfinale

Es ist die große Generalprobe für das Cup-Finale am 1. Mai in Klagenfurt: Am Sonntag ist der LASK in der Fußball-Bundesliga bei Endspielgegner Salzburg zu Gast (14.30 Uhr). Für LASK-Vizepräsident Jürgen Werner geht es nicht nur um Punkte, sondern auch darum, dass man sich vor dem Finalduell Respekt erkämpft.