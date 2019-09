Der LASK ist bereit für die Europa League

"Ich bin angekommen." LASK-Trainer Valérien Ismaël war nach dem 2:0 auswärts gegen Sturm Graz nicht nur glücklich darüber, dass sein Team den zweiten Platz in der Fußball-Bundesliga festigte. Die Art und Weise beeindruckte ihn – weil man seine Handschrift ganz deutlich lesen konnte.

"Das war eine Kombination von Pressing- und Ballbesitzfußball", erklärte der 43-Jährige. Genau das hatte er sich bei seinem Antritt als Entwicklungsschritt vorgenommen. Mit neuen Werkzeugen gegen tief stehende Gegner wurde Sturm geknackt. "Dieses Spiel ist eine Referenz. Wir haben alles umgesetzt, was wir trainiert haben. Es war großartig, was wir auf den Platz gebracht haben."

Thomas Goiginger knackte den Abwehrriegel der Grazer mit seinem ersten Saisontor (76.). "Es hat eh in letzter Zeit nicht so mit dem Toreschießen geklappt, deswegen bin ich besonders froh", sagte der Nationalspieler im Sky-Interview und erklärte die lange Wartezeit mit seiner Schambeinentzündung in der Vorbereitung. Rechtzeitig vor dem Auftakt in die Gruppenphase der Europa League am Donnerstag zu Hause gegen Rosenborg Trondheim (18.55 Uhr) blies er seine Torflaute weg, eine Minute später machte Klauss mit einem Abstauber alles klar (77.).

Glück war aber auch dabei, als Gernot Trauner beim Stand von 0:0 Sturms Joker Kiril Despodow als letzter Mann rempelte und ohne Ausschluss davon kam. Es war eine der wenigen Offensivaktionen der Grazer. Neuzugang Petar Filipovic fügte sich an seinem 29. Geburtstag perfekt in die beste Defensive der Liga ein. "Das war ein Traumeinstand", sagte der Verteidiger. "Ich bin super zufrieden mit der Mannschaftsleistung und auch mit mir selbst."

Kraftakt gegen Trondheim

Der fünfte Auswärtssieg in Serie war ein LASK-Rekord. "Es sind schöne Momente, die wir momentan erleben", sagte Ismaël. Der nächste soll am Donnerstag folgen. "Wir haben in der Champions-League-Quali gesehen, dass wir in Europa mithalten können wenn wir unsere Basics abrufen", erklärte Philipp Wiesinger. Der nahezu perfekte Auftritt in Graz machte auch Gernot Trauner Mut: "Es wird einen Riesenkraftakt benötigen, aber wir sind in der Lage, den zu leisten. Zu Hause auf der Gugl trauen wir uns einiges zu." Auch Rosenborg tankte bei der Generalprobe Selbstvertrauen: Die Norweger gewannen gegen Lillestrøm 3:1, jenen Klub, den der LASK in der vergangenen Saison in der Europa-League-Qualifikation eliminiert hatte (4:0, 2:1).

