Der LASK im freien Fall: Vom Ersten zum Letzten in 20 Monaten

Vor 20 Monaten stürmte der LASK an die Bundesliga-Tabellenspitze. Beim 3:2 in Salzburg spielten Selbstvertrauen, Qualität und Glück perfekt zusammen. Die Athletiker begeisterten Fans in ganz Österreich und hatten davor in der Europa League Eindhoven (4:1) und Sporting (3:0) vorgeführt. Es war der Höhepunkt einer Entwicklung, die in der Regionalliga begonnen hatte. Es ging steil bergab: Seit Sonntag ist der LASK Letzter.