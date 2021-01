Bis in die Nacht analysierte das LASK-Trainerteam den Fehlstart in das Frühjahr beim 2:4 gegen Tirol. Wie konnte es sein, dass der Außenseiter mit einfachsten Mitteln die Athletiker auskontern konnte? Die Antwort liegt nur in letzter Konsequenz an der Defensivarbeit. Die Ursache war vielmehr das ungeduldige Ballbesitzspiel. Zu schnell wurden die Pässe nach vorne probiert, dadurch war der LASK im Kampf um die abprallenden Bälle nicht gut aufgestellt und konnte auch keinen Pressing-Druck ausüben.