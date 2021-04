Christoph Monschein wird der erste Neuzugang beim LASK

Am Sonntag ist der LASK in der Fußball-Bundesliga beim designierten Meister Salzburg zu Gast. Für das Rennen um die vorderen Plätze in der Saison 2021/22 verpflichten die Athletiker einen Tempomacher: Christoph Monschein soll sich mit den Schwarz-Weißen einig sein. Nur die offizielle Bestätigung des Transfers fehlt noch. Der 28-Jährige kommt nach Ablauf seines Vertrags bei der aktuell lizenzlosen Austria ablösefrei.