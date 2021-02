Es geht ja doch: Das 2:0 gegen Sturm Graz war der erste Sieg des LASK in der Paschinger Raiffeisen-Arena im Frühjahr. Der LASK überholte die Steirer und liegt nun auf Platz drei. „Wenn viele Leute darüber reden, glaubt man es wirklich“, sagte Dominik Thalhammer über die zugeschriebene Krise in Pasching nach zuvor zwei Niederlagen. „Natürlich macht man sich Gedanken und fängt zu zweifeln an“, bestätigte Reinhold Ranftl. „Die Gugl ist um einiges größer. Hier in