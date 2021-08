Die größte Gefahr für den LASK droht im morgigen Play-off-Hinspiel gegen St. Johnstone der Fußball-Conference-League in Klagenfurt (19 Uhr, ORF 1) von der Seitenlinie: Callum Davidson, der Trainer der Schotten, ist Spezialist in K.-o.-Duellen. Drei Titel hat der Klub aus Perth in der 137-jährigen Klubgeschichte geholt, bei allen dreien war der 45-Jährige der Glücksbringer.