Auch ohne Sieg oder Punkte: Diese Nacht des LASK gegen Liverpool war magisch

Ein ganz besonderer Moment: der LASK gegen den FC Liverpool – nicht in einem Freundschaftsspiel, sondern in der Gruppenphase der Europa League

Was für ein Abend – was für ein Spiel! Dieses 1:3 des LASK gegen den FC Liverpool wird in die Klubgeschichte eingehen – auch wenn nach der 1:0-Führung sogar der Sieg möglich gewesen wäre und der Elfmeter zum Ausgleich ganz unglücklich war. Doch das war am Ende den 17.000 Zuschauern in der ausverkauften Raiffeisen-Arena auf der Linzer Gugl egal.