AS Rom hat LASK-Stürmer Ljubicic im Visier

Marin Ljubicic konnte sich beim Eröffnungsspiel gegen Rapid nicht in Szene setzen.

Der Millionentransfer von Keito Nakamura steht bevor, nun könnte der LASK den zweiten Transfer-Jackpot knacken: Die AS Rom hat Marin Ljubicic im Visier. Wie konkret das Interesse des Europa-League-Finalisten am 21-Jährigen ist, zeigt die Tatsache, dass AS-Rom-Sportdirektor Tiago Pinto beim Bundesliga-Eröffnungsspiel gegen Rapid (1:1) selbst in der Raiffeisen-Arena war, um dem kroatischen U21-Teamspieler auf die Beine zu sehen – und nicht nur ein Scout. Gute Aktionen hat Pinto allerdings