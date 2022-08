"Angst ist der schlechteste Ratgeber"

Mit der Bezeichnung "Angstgegner" kann Dietmar Kühbauer nichts anfangen. Nur weil der LASK von den jüngsten neun Fußballmatches gegen Rapid kein einziges gewonnen hat, muss diese Negativserie am Sonntag (17 Uhr, Sky) in der ausverkauften Paschinger Raiffeisen-Arena nicht in die Verlängerung gehen. Zumal derjenige, der dafür als grün-weißer Cheftrainer verantwortlich war, mittlerweile die Seiten gewechselt hat. "Ich habe vor keinem Angst", sagt Kühbauer.