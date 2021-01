Ein verpatztes Spiel wirft den LASK nicht aus der Bahn - was schon in der Vergangenheit eine der großen Stärken der Athletiker war, zeigte sich beim souveränen 3:0 in Wolfsberg erneut. Selbstkritisch waren die Spieler nach der Niederlage gegen Tirol gewesen. Ein Strukturproblem hatten Trainer Dominik Thalhammer und die Spieler erkannt - dass sie es auch gelöst haben, zeigte sich bei der ersten Gelegenheit in Wolfsberg.