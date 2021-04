Analyse: Viel Kampf, wenig Chancen

Der starke Auftritt in Salzburg (0:2) war nicht belohnt worden, gegen Rapid brachte sich der LASK selbst um den Sieg. Zumindest schrieben die Athletiker nach fünf Niederlagen in Serie gegen die Wiener wieder an - mit einer Mannschaft, die Trainer Dominik Thalhammer im Vergleich zur Partie gegen Salzburg auf vier Positionen verändert hatte.