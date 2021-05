Einen Punkt hätte der LASK bei Rapid gebraucht, um aus eigener Kraft wenigstens den vierten Platz in der Bundesliga zu fixieren. Am Ende brauchte der LASK dafür Schützenhilfe, die Sturm Graz mit dem 3:1 gegen Wolfsberg leistete. Schon vor dem letzten Saisonspiel hatte Trainer Dominik Thalhammer überrascht, als er Assistent Emanuel Pogatetz aus dem Trainerteam kickte. James Holland verlor seinen Platz in der Startelf, Mads Emil Madsen nahm dessen Platz im Mittelfeldzentrum ein. Anfangs war der