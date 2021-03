Analyse: Schlechte Umsetzung, gutes Ergebnis

“Die Leistung war nicht so gut“, sagte LASK-Trainer Dominik Thalhammer nach dem Schlusspfiff ehrlich. Das Ergebnis war dafür erfreulich - und das ist das einzige, was im Cup am zählt. Dass der Einzug in das Finale erst nach einer halben Überstunde in der Verlängerung fixiert worden war, hatten sich die Athletiker selbst zuzuschreiben.