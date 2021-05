Analyse: Salzburg erdrückte den LASK

Drei Mal hatte der LASK zuletzt in der Bundesliga Salzburg Paroli geboten und trotzdem verloren. Wie befürchtet legte der Favorit im Endspiel noch etwas drauf, weswegen der LASK gar nicht die Chance hatte, sich auf Augenhöhe zu kämpfen.

Trainer Dominik Thalhammer war beim 3-4-3 geblieben und überraschte nicht mit einem 4-3-3 nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Philipp Wiesinger. Petar Filipovic übernahm dessen Position auf der für ihn ungewohnten rechten Seite, links rückte Andres Andrade in die Startformation.

Salzburg durchkreuzte den Plan des LASK

Nur in der Anfangsphase konnte der LASK den übermächtigen Gegner etwas ausbremsen. In einem zerfahrenen Spiel mit unglaublicher Intensität zwangen einander die beiden Mannschaften zu dauernden Ballverlusten. Den ersten Abschluss verzeichnete Salzburg in der 22. Minute. Torhüter Alexander Schlager fischte nach einem Corner den Kopfball von Mergim Berisha aus dem Kreuzeck.

Salzburgs Plan ging in der Folge immer besser auf: Mit unerbittlichem Pressing störte der Titelverteidiger den schwarz-weißen Spielaufbau. Anstatt wie geplant über die Flügelverteidiger Reinhold Ranftl und Rene Renner nach vorne zu kommen, wurden die Athletiker ständig zu Befreiungsschlägen gezwungen. Mittelstürmer Johannes Eggestein ist allein von seiner Statur her kein Zielspieler, gegen die kopfballstarken Salzburger Innenverteidiger Andre Ramalho und Maximilian Wöber konnte er keine Bälle sichern. Weil der LASK durch den Druck so tief verteidigen musste, konnten die Mittelfeldspieler auch keine Unterstützung im Kampf um die abspringenden Bälle leisten.

Salzburg ließ keine Ballbesitzphasen des LASK zu. Die erste Gefahr im Strafraum des Favoriten ging von Verteidiger Andreas Ulmer aus, der nach einem weiten Einwurf von James Holland über das eigene Tor klärte (24.).

Unerbittliches Pressing erzwang Fehler

Dem LASK entglitt danach das Spiel immer mehr. Die wenigen zarten Versuche, flach aus der Abwehr das Spiel aufzubauen, gingen wegen Fehlpässen fast nach hinten los: Andrades Fehler blieb noch ohne Folgen (3.), beim nächsten Ballverlust schickte Zlatko Junuzovic mit seinem Pass Brenden Aaronson in den Strafraum. Der US-Amerikaner schien beeindruckt zu sein, als sich Schlager ihm entgegen warf. Etwas ängstlich ging er auf den Schnittball, sein Abschluss ging links daneben (26.). In der Folge eines Filipovic-Fehlpasses, der auf Holland gedacht war, legte Enock Mwepu nach perfekter Flanke auf die zweite Stange per Kopf nach hinten ab, anstelle selbst den Abschluss zu suchen (30.).

Der LASK konnte nur noch verteidigen, der Weg zum gegnerischen Tor wurde immer länger. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff fiel das überfällige 1:0. Nach einem Foul im Mitelfeld sprintete Ulmer auf der linken Seite nach vorne. Er längst an der Abseitslinie abgestoppt, als Junuzovic den erwarteten Wechselpass spielte. Ranftl kam trotzdem zu spät und war dann überrascht, dass Ulmer mit dem ersten Kontakt gleich in die Mitte weiterleitete. Patson Daka ging dem Ball entgegen, die LASK-Veriteidger ließen sich von ihm nach außen ziehen. Daka duckte sich - und über seinen Kopf hinweg flog der Ball zum freistehenden Berisha. Der Ex-LASK-Stürmer sclhoss mit dem zweiten Kontakt ins rechte Eck ab - 1:0 (45.).

Ein Topchance zum Ausgleich vergeben

Mit Wiederanpfiff erhöhte der LASK Intensität und Tempo und führte dann schon fast mit dem Mut der Verzweiflung den Spielplan aus. Mit flachem Pässen, im Aufbau über die Flügel, erkämpften sich die Athletiker ihre beste Phase. Peter Michorl hatte die Topchance zum Ausgleich: Als nach einem Abpraller alle mit einem Schuss vom Sechzehner rechneten, dribblete er in den Strafraum. Freistehend kam er zum Abschluss. Der Schuss mit seinem schwächeren rechten Fuß fiel aber zu zentral aus - Torhüter Cican Stankovic musste nur stehen bleiben, um den Ball sicher zu fangen.

Das ein wenig erspielte Momentum wollte Thalhammer mit der Einwechslung von Lukas Grgic und Dominik Reiter verstärken: Beide sollten mit ihrer unorthodoxen Kampfstärke noch mehr Chaos stiften. Aus der Balance brachten sich die Athletiker aber selbst, indem sie ihn auf der linken Seite in eine Salzburger Pressing-Falle tappten; Renner und Andrade verloren gegen eine Überzahl den Ball, den Konter spielte Salzburg perfekt aus. Aaronson wurde am Sechzehner freigespielt und schloss souverän ins rechte Eck ab - 2:0 (66.).

Nach dem 0:2 ging die Kraft aus

Der LASK war gezwungen, bei schwindenden Kräften noch offensiver zu spielen. Im Konter lief Berisha alleine auf das Tor zu, legte den Ball am heraustürmenden Schlager vorbei und rammte den Torhüter. Schiedsrichter Walter Altmann pfiff Elfmeter, Schlager parierte gegen Daka (70.).

Es war noch einmal ein kleiner Motivationsschub für den LASK, doch bei allem Willen fehlte die Qualität und Frische, um Salzburg, das fehlerlos verteidigte, noch einmal gefährlich zu werden. Mwepu erzielte im Konter noch das 3:0 (88.).

Der LASK hätte ein perfektes Spiel gebraucht, um eine Chance zu haben. Auch das hätte aber womöglich nicht gereicht, weil Salzburg im Endspiel auf alle Fragen, die der LASK stellen wollte, die richtige Antwort hatte, bevor sie überhaupt gestellt werden konnten. Salzburg erdrückte den Außenseiter mit unerbittlicher Intensität und presste die Athletiker mit vollem Tempo aus - im Wissen, dass man selbst von der Bank nachlegen zu können, während beim LASK die gleichwertigen Alternativen auf der Bank fehlten.