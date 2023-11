Es war kein Sturmlauf in Richtung Liverpool, aber der LASK behielt im dichten Schneefall zumindest den Durchblick bei der Generalprobe für das Europa-League-Auswärtsspiel am Donnerstag (21 Uhr): Mit dem 1:0 gegen Tirol wurde die Bundesliga-Pflicht erfüllt, jetzt kommt die Kür an der Anfield Road.