Anpfiff einer neuen Ära: Heute stellt Trainer Valérien Ismaël erstmal in einem Pflichtspiel den LASK auf. In der 1. Runde des ÖFB-Cups ist der Vizemeister bei Regionalligist Vöcklamarkt zu Gast (19 Uhr). Weil dort auf Kunstrasen gespielt wird, wichen die Athletiker in den letzten Trainingseinheiten auf die Anlage der Fußballakademie Linz am Seidelbastweg aus, um sich auf dem dort verlegten Plastikgrün an den ungewohnten Untergrund zu gewöhnen.