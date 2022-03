Ab 21.00 Uhr live: Gelingt dem LASK die Europacup-Sensation?

Ein Aufstieg des LASK würde auf alle Fälle einen besonderen Platz in der Europacuphistorie heimischer Teams einnehmen. Rekordmeister Rapid war die letzte österreichische Mannschaft, der es gelungen ist, einen Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel noch aufzuholen: Vor fast genau 37 Jahren stürmte Rapid mit einem 5:0 im Rückspiel gegen Dynamo Dresden in das Halbfinale des Cupsieger-Cups. Höchste Zeit also für ein neues Kapitel.

Einer, der das "Europacup-Exil" in St. Pölten besonders gut kennt, ist LASK-Trainer Andreas Wieland. Dieser war nach dem Ende seiner Spielerkarriere zehn Jahre lang in unterschiedlichen Rollen im Nachwuchsfußball tätig, ehe er Chef der St. Pöltner Akademie wurde. Der Achtelfinal-Einzug in der Conference League ist bislang das Highlight seiner Trainerkarriere – vielleicht geht ja sogar noch mehr.

Wieder Jubel im Linzer Fansektor: Auch die Feldspieler haben mit dem Aufwärmen begonnen.

Der Fan-Zuspruch zeigt sich auch heute: Die Achtelfinal-Auslosung hätte den Slavia-Fans rein theoretisch eine Auswärtsfahrt nach Rom, Kopenhagen oder Rotterdam bescheren können. Geworden ist es St. Pölten. Und trotzdem sind rund 2000 treue Schlachtenbummler mitgekommen. Ob sie heute unter Tags viel Zeit für Sightseeing hatten, ist uns allerdings nicht bekannt.

Nach einer Identitätskrise mit unklaren Besitzverhältnissen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten Anfang der 10er-Jahre ist Slavia Prag aktuell die wohl beste Fußballmannschaft der Tschechischen Republik. Während Slavia dem bürgerlichen Milieu nahesteht, gilt Stadtrivale Sparta Prag als Arbeiterklub. Nirgendwo sonst im tschechischen Fußball ist das Zuschauerinteresse so groß wie bei diesen beiden Traditionsvereinen.

Die Temperaturen sind heute deutlich angenehmer als vor einer Woche im frostigen Prag. Das Handydisplay zeigt 6 Grad, das ist für die späte Anstoßzeit durchaus ertragbar.

Es wird erstmals laut in der NV-Arena. Die LASK-Torhüter haben mit ihrem Trainerteam das Spielfeld betreten und machen sich warm.

Das ist wohl auch der Hauptgrund, warum Boller heute auf der Bank sitzt. Der junge Innenverteidiger war im Hinspiel mit den Tempoläufen von Sor sichtlich überfordert.

Besonders aufpassen müssen die Linzer heute auf Yira Sor, den überragenden Akteur des Hinspiels. Slavia hat den Nigerianer in der Winterpause vom Ligakonkurrenten Banik Ostrau für 1,2 Millionen geholt – ein Investment, das sich auf internationalem Terrain bereits jetzt schon rentiert hat. Nicht nur gegen den LASK, sondern auch in der Zwischenrunde gegen Fenerbahce Istanbul hat der pfeilschnelle Mann mit der Nummer 20 doppelt getroffen. Slavia hat nun also eine Offensive mit Sorgarantie (an den Wortwitzen arbeiten wir noch).

Auch bei Slavias 4-2-3-1 gibt es zwei Änderungen, beide betreffen die offensive Dreierreihe: Für Adam Pudil kommt Ondrej Lingr in die Mannschaft, Ex-LASK-Spieler Mads Emil Madsen macht Platz für Ivan Schranz.

Und so spielt Slavia Prag: Ales Mandous; Alexander Bah, Alham Ousou, Tomas Holes, Srdjan Plavsic; Ibrahim Traore, Maksym Talovierov; Peter Olayinka, Ondrej Lingr, Ivan Schranz; Yira Sor Ersatzbank: Ondrej Kolar, Jan Sirotnik; Lukas Masopust, Stanislav Tecl, Ondrej Kudela, Mads Emil Madsen, Milos Pudil, Adam Pudil

Das bedeutet auch keine Experimente bei der Formation, Wieland bleibt dem 4-2-3-1 treu.

Wieland hat also zwei positionsgetreue Änderungen vollzogen: Letard kommt für Boller ins Abwehrzentrum, der wiedergenesene Horvath ersetzt Hong auf der Zehnerposition.

Die Aufstellungen sind da! Wir beginnen mit dem LASK: Alexander Schlager; Marvin Potzmann, Yannis Letard, Philipp Wiesinger, Rene Renner; James Holland, Peter Michorl; Florian Flecker, Sascha Horvath, Thomas Goiginger; Husein Balic Ersatzbank: Tobias Lawal, Thomas Gebauer; Oumar Sako, Marko Raguz, Alexander Schmidt, Filip Twardzik, Felix Luckeneder, Jan Boller, Keito Nakamura, Dario Maresic, Hyun-seok Hong, Andreas Gruber

Natürlich spricht auch eine ganze Menge gegen den LASK, allen voran die große Qualität von Slavia Prag. Trotzdem hat sich der amtierende tschechische Meister am Wochenende beim 0:1 gegen Slovan Liberec einen Umfaller geleistet. Der neue Tabellenführer heißt damit Viktoria Pilsen, Slavia liegt drei Punkte dahinter.

Das Selbstvertrauen: Die gesamte Saison über haderte der LASK mit einer schlechten Chancenverwertung, nun ist das Vertrauen in die eigene Offensivstärke wieder zurück. Am Sonntag schoss man sich beim 6:0 gegen die WSG Tirol den Frust von der Seele – Florian Flecker und Keito Nakamura trafen je zweimal. Trainer Andreas Wieland brachte es auf den Punkt: „Wenn wir unsere Chancen verwerten, dann können auch einmal sechs Tore fallen“.

Die Personalsituation: Im Gegensatz zum Hinspiel stehen Marko Raguz und Sascha Horvath wieder zur Verfügung. Das bedeutet deutlich mehr Torgefahr für das in Prag so harmlose Offensivspiel der Linzer. Bis auf den langzeitverletzten Petar Filipovic und den nicht spielberechtigten Branko Jovicic sind alle Spieler einsatzfähig.

Der Heimvorteil: Zum ersten Mal in dieser Saison bestreiten die Athletiker ein Europacup-Heimspiel mit angemessener Atmosphäre. Während bei Qualifikation und Gruppenphase im viel zu großen Klagenfurter Wörtherseestadion gähnende Leere herrschte, ist die deutlich kleinere NV-Arena in St. Pölten heute gut gefüllt: 5000 Karten sind bereits verkauft worden, trotz vieler reisefreudiger Slavia-Fans darf der LASK auf viel Unterstützung von den Rängen hoffen.

Die Ausgangslage ist für den LASK nach dem 1:4 im Hinspiel natürlich denkbar schlecht. Die Linzer waren dem tschechischen Meister vergangene Woche in Prag in allen Belangen unterlegen und hätten durchaus noch höher verlieren können. Trotzdem gibt es noch Hoffnung - und drei gute Gründe, warum man den LASK nicht abschreiben sollte: