Schaut man nur auf die Ergebnisse, setzt sich beim LASK der Trend des Frühjahrs fort. Fünf Punkte aus vier Bundesligaspielen genügen dem eigenen Anspruch bei Weitem nicht. Und trotzdem ist alles besser als in der verpatzten Meistergruppe: Der LASK erspielt sich in jeder Partie genügend große Tormöglichkeiten und lässt defensiv ganz wenig zu. Dass es nicht zu mehr reichte, liegt zum einen an der bisher mangelnden Chancenverwertung – und an der Fehlerkette von Dario Maresic.