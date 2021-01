Der LASK hat schnell aus den Fehlern gelernt: Vier Tage nach dem 2:4 gegen Tirol zum Frühjahrsstart der Fußball-Bundesliga gegen Tirol gewannen die Athletiker hochverdient in Wolfsberg mit 3:0. "Das war unser wahres Gesicht", sagte James Holland. "Nach dem Spiel am Sonntag war es wichtig, dass die Leistung stimmt – das haben wir als ganze Mannschaft gezeigt." Wie auf ein Europacup-Match hatte sich der LASK mit der Anreise am Vortag auf die Partie gegen den