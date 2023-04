2:2 – Florian Flecker war für den LASK schon zum dritten Mal der Retter

In der 73. Minute lag der LASK zum Auftakt der Meistergruppe in der Fußball-Bundesliga bei Austria Wien mit 0:2 zurück – und verteidigte am Ende mit dem 2:2 doch noch den dritten Platz. Florian Flecker belohnte die Athletiker mit dem Ausgleich in der 90. Minute. Er war eine Moralinjektion vor dem Cup-Halbfinale am Donnerstag auswärts gegen Sturm Graz.