1999: Eine Glanzleistung reichte nicht für den LASK

Vor 22 Jahren war der LASK zuletzt im Cup-Finale am Ball – wie gestern in der Bundesliga gegen Sturm Graz. Die Ausgangsposition war damals ähnlich wie am Samstag gegen Salzburg: Die Steirer waren als Bundesliga-Dominator der klare Favorit, zitterten sich aber erst im Elfmeterschießen zum Double.

Nur 8500 Fans verloren sich am 18. Mai 1999 im Wiener Ernst-Happel-Stadion und sahen, wie der Außenseiter in Führung ging: Ivica Vastic erzielte sein erstes Tor für den LASK – allerdings sechs Jahre vor seinem Wechsel zu den Athletikern noch im Dress der Grazer durch ein Eigentor. Mario Haas glich aus. In der Verlängerung vergab Christian Stumpf die große Chance auf das goldene Tor, das Elfmeterschießen musste entscheiden. Beim Nervenspiel konnten die Trainer Marinko Koljanin und Ivica Osim gar nicht hinsehen, sie schauten gemeinsam auf einem Fernseher in den Katakomben zu. Beim LASK hatten sich nur Stumpf und Markus Weissenberger freiwillig gemeldet, die weiteren drei Schützen musste Koljanin bestimmen. Jürgen Kauz und Klaus Rohseano vergaben gleich die ersten beiden Versuche. "Einen Elfer zu analysieren, bringt nichts. Im Training gehen alle hinein. Ich bin wohl verkrampft gewesen, habe einfach schlecht geschossen. Aus", sagte Kauz damals geknickt.

Siegprämie trotz Niederlage

"Ich kann den Spielern nur gratulieren. Schade, dass es nicht gereicht hat", sagte Koljanin. Im VIP-Klub rauchte Sturm-Präsident Hannes Kartnig eine Siegerzigarre, LASK-Präsident Manfred Reitinger sah die Athletiker zumindest als moralischen Sieger gegen den Topfavoriten und sagte den Spielern trotz der Niederlage die Siegprämie zu. "Das hat die Mannschaft nach ihrer Glanzleistung verdient."

Eine spätere Belohnung bekam der LASK dadurch, dass Sturm Graz später auch noch den Bundesliga-Titel feierte: Der LASK zog als Finalverlierer in den UEFA-Cup ein. Es war ein kurzes Vergnügen: Gegen Steaua Bukarest war schon in der ersten Runde Endstation (0:2, 2:3). 19 Jahre Europacuppause folgten – und 22 Jahre bis zum nächsten Einzug in das Cup-Finale.

18. Mai 1999: LASK – Sturm Graz 2:4 i. E. (1:1) Tore: Vastic (36./Eigentor), Haas (60.) Elfmeterschießen: Kauz vergibt, 0:1 Vastic, Rohseano vergibt, 0:2 Haas, 1:2 Weissenberger, 1:3 Schupp, 2:3 Stumpf, 2:4 Foda LASK: Pavlovic; Muhr; Milinovic, Ba (56. Mehlem); Grassler, Rohseano, Pichorner, Kauz, Augustine (63. Weissenberger), Panis; Dadi (93. Stumpf) SK Sturm Graz: Sidorczuk; Foda; Neukirchner, Popovic; Martens (103. Berco), Schupp, Mählich, Reinmayr (110. Milanic), Minavand (97. Bochtler); Vastic, Haas Ernst-Happel-Stadion, 8500; Sedlacek