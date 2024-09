1:5 – beim Debakel des LASK waren nur die Fans bundesligareif

Vier Tore von den vier Oberösterreichern in der Startelf, ein funktionierendes Team mit klaren Abläufen und einem guten Mix aus Tempo, Zweikampfstärke und Spielfreude, ein Kantersieg in der Raiffeisen-Arena – so hätten die Fans ihre Athletiker gestern gerne gesehen. Doch es war Gegner Wolfsberg, der beim 5:1 in der Fußball-Bundesliga die Linzer in allen Belangen vorführte.