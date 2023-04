Warum Sturm Graz die Salzburger überflügeln kann

In der fünften Auflage bekommen Österreichs Fußballfans das, was mit der Bundesliga-Reform versprochen wurde: ein enges Rennen um den Meistertitel. Mit einem Sieg von Sturm Graz am Sonntag gegen Titelverteidiger Salzburg könnte es zum ersten Mal in der Meistergruppe einen Führungswechsel geben. "Sie sind erreichbar für uns", sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer.