Warum der ÖFB-Präsident die Reißleine zog

Es war schon lange nicht mehr die Frage ob, sondern nur noch wann Gerhard Milletich seinen Rücktritt als ÖFB-Präsident bekanntgeben würde. Um 16.35 Uhr war es am Dienstag schließlich so weit. „Mediale Vorverurteilung und persönliche Angriffe einiger Präsidiumsmitglieder“, nannte der ehemalige ÖFB-Präsident in seiner Presseaussendung als Hauptgründe. „Dennoch habe ich immer im Sinne des ÖFB gehandelt, und mir nichts vorzuwerfen“, hieß es ebenfalls.