Fußball-Zweitligist SK Vorwärts Steyr will in Sachen Infrastruktur Nägel mit Köpfen machen – und setzt der Steyrer Stadtpolitik eine Deadline. "Nach all den Jahren und den vielen Versuchen sind wir uns sicher, dass der langfristige, finanziell ausgeglichene Betrieb einer Bundesliga-Mannschaft inklusive Nachwuchsarbeit nur mit der breiten Unterstützung der städtischen Politik im Rücken möglich ist.