Sageders neues Kapitel soll die nächste Tür öffnen

Der Ruf der Heimat war zu stark: Nach zwei Jahren bei Wolfsburg brach Thomas Sageder im Sommer seine Zelte in der deutschen Bundesliga ab – und hat jetzt ein neues Kapitel in der Heimat angetreten. Wie in den OÖN exklusiv berichtet, schloss sich der 37-Jährige der Akademie Salzburg an – er wird beim U18-Team Chefcoach Fabio Ingolitsch unterstützen.