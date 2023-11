ÖFB-Präsident: "Ralf Rangnick weckt Menschen auf – und das ist positiv"

ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer hat mit der EM und dem Trainingszentrum in Wien-Aspern große Ziele im Fokus.

Um 1.15 Uhr früh landete ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer mit dem Fußball-Nationalteam wieder in Österreich, nachdem man einige Stunden davor zum Abschluss der EM-Qualifikation Estland mit 2:0 (1:0) besiegt hatte. Am Abend sah er der U21-Nationalmannschaft beim EM-Qualifikationsspiel in Ried zu. Und dazwischen nahm sich der 58-jährige Kärntner noch für einen Besuch bei den OÖNachrichten Zeit.