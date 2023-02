Ilzer: "Wir können Salzburg auf Augenhöhe begegnen"

Bekommt die Fußball-Bundesliga endlich wieder ein spannendes Titelrennen? Sturm Graz schaltete bei der Ouvertüre im Cup-Viertelfinale Seriensieger Salzburg nach Elfmeterschießen aus. "Es gibt uns natürlich Selbstvertrauen, dass wir so einem Team so Paroli bieten können", sagte Sturm-Trainer Christian Ilzer. "Wir können Salzburg in einzelnen Spielen auf Augenhöhe begegnen. Es sind aber noch 16 Runden zu spielen."

Vor diesen beträgt der Rückstand der Grazer auf Salzburg sechs Punkte – und Sturm ist zum Angstgegner des Meisters gewachsen: In den jüngsten vier Pflichtspielen sind die Steirer gegen Salzburg ungeschlagen, der Aufstieg im Cup war dabei der zweite Sieg.

"In der ersten Halbzeit haben wir eine extreme Intensität gehabt, hätten einen Elfmeter bekommen müssen. Da war ich top zufrieden", sagte Ilzer, der bei einem Rempler Oumar Solets an Emanuel Emegha den Strafstoßpfiff vermisste. Arthur Okonkwo, die neue Nummer eins im Sturm-Tor, machte seinen Fehlgriff beim zwischenzeitlichen Salzburger Ausgleich durch Amar Dedic (76.) im Elfmeterschießen wieder gut. "Das 1:1 muss er ohne Frage halten, aber dafür hat er andere Dinge gut gemacht, hat große Ruhe ausgestrahlt", sagte Ilzer und nahm den Nachfolger von Jörg Siebenhandl in Schutz. "Ich habe immer gespürt, dass wir im Kopf entschlossen sind. Ich hatte nie Zweifel, dass wir das Spiel gewinnen."

Für sein Salzburger Gegenüber Matthias Jaissle war es eine der bisher seltenen Enttäuschungen in seiner Trainerkarriere. "Riesengroß" sei sie, erklärte der Deutsche, der daran arbeitet, dass die Niederlage keine Spuren hinterlässt. "Wir haben eine extrem junge Truppe. Natürlich geht da sehr viel durch die Köpfe. Aber es ist ein riesiger Lernprozess für die Jungs, den sollen sie auch machen. Dann bin ich guter Dinge, dass wir unser Ziel, die Meisterschaft, erreichen."

"Das Glück auf unserer Seite"

Rapid steht nach dem 3:1 nach Verlängerung in Wolfsberg erstmals seit 2019 wieder im Cup-Halbfinale. Damals waren die Wiener bis ins Endspiel gekommen und verloren gegen Salzburg 0:2.

Die Erleichterung, die Hürde Wolfsberg genommen zu haben, war den Rapidlern anzusehen, schließlich hatte man dort zuvor in 21 Pflichtspielen nur vier Siege feiern können. "Wir hatten das Glück auf unserer Seite, dass wir nicht 0:2 in Rückstand geraten sind", erklärte Trainer Zoran Barisic. "Die Mannschaft hat nie aufgesteckt. Insgesamt haben wir verdient gewonnen." In der Verlängerung entschied Ex-Rieder Ante Bajic mit zwei Toren, bei denen er Torhüter Lukas Gütlbauer überhob, die Partie. Bajic: "Ich habe zuvor drei Chancen gehabt, wo ich mindestens eine machen muss, umso glücklicher bin ich, dass die zwei dann aufgegangen sind."

