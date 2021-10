Der Ausflug mit Österreichs Fußball-Nationalteam zu den Auswärtsspielen gegen die Färöer (heute) und Dänemark (Dienstag) ist für Leo Windtner die letzte Dienstreise als ÖFB-Präsident. Beim 71-Jährigen dürfte beim Check-in sicher auch eine Dosis Wehmut dabei gewesen sein, verbittert ist er allerdings nach seinem freiwilligen Rückzug für eine neuerliche Kandidatur keineswegs.

Das wurde deutlich, als er diese Woche gemeinsam mit den OÖNachrichten in seinem Haus in St. Florian eine Zeitreise machte und verschiedene Bilder aus seiner Funktionärs-Ära kommentierte.

Es war ein Blick zurück ohne Zorn, auf der Gefühlsebene dominierte eher die Freude über einige Highlights und eine Genugtuung darüber, dass der heimische Fußball mit ihm an der Spitze des ÖFB in den vergangenen Jahren in eine ganz gute Richtung gerollt ist.

"Ich gehe ohne Bitternis", sagte Windtner, der seit 2009 im Amt ist und am 17. Oktober das Zepter an Gerhard Milletich weiterreichen wird. "Sentimentalität ist nicht angebracht. Aber dass Wehmut da ist, ist verständlich, weil ich viel Herzblut in diese Funktion gelegt habe", sagte Windtner, der auf eine sportliche Trendwende hofft: "Wenn wir gegen die Färöer drei Punkte holen, dann können wir auch in Dänemark in die Gänge kommen."

Juni 2002, Linz

… über die neue Anlage des OÖ. Fußballverbandes

„Der Bau der Verbandsanlage war eine über Jahre verfolgte Vision. Auch dank der finanziellen Reserven aus der Zeit meines Vorgängers Sepp Fuchs konnten wir die Chance nützen, als der LASK die Anlage zum Verkauf anbot, und nach internationalen Standards einrichten. Dass die Anlage heute den Namen ,Leo-Windtner-Haus‘ trägt, ist eine Ehre und freut mich durchaus.“

Juli 2007, Linz

… über die U19-EM 2007 in Oberösterreich

„Oberösterreich hat sich bei der U19-Europameisterschaft 2007 europaweit als perfekter Gastgeber präsentiert. Viele Spieler dieser U19 sind ja später auch ins A-Nationalteam aufgerückt. Finanziell war es wohl das einzige Mal in der Geschichte des ÖFB, dass ein Landesverband eine stattliche Summe nach Wien überwiesen hat. Sonst ist es ja stets umgekehrt der Fall.“

Februar 2009, Wien

… über seine Wahl zum ÖFB-Präsidenten im Jahr 2009

„Ich habe es nie bereut, die Wahl zum ÖFB-Präsidenten angenommen zu haben. Es war voll herausfordernd, man muss es unbedingt wollen. Wenn ich mir die Kalender von damals ansehe, frage ich mich: Wie ist das gegangen? Das Vorurteil vom glatten Wiener Parkett kann ich nicht teilen. Ich habe mich immer gut zurechtgefunden und wurde stets fair behandelt.“

April 2011, Wien

… über Ex-Sportdirektor Willi Ruttensteiner

„Der Mastermind hinter der sportlichen Entwicklung des ÖFB mit dem ,österreichischen Weg‘ – und richtungsweisenden Projekten – war Willi Ruttensteiner. Wir haben den Doppelpass gespielt, was bei manchen auch Eifersucht hervorgerufen hat. Ich konnte seine Abwahl leider nicht verhindern. Es gab danach auch Funkstille, heute stehen wir längst über den Dingen.“

Dezember 2011, Wien

… über Anfang und Ende der Teamchef-Ära Marcel Koller

„Ich wollte, dass wir beim Teamchef einen neuen Boden legen. Nach dem ersten Gespräch im NH-Hotel am Wiener Flughafen war für mich klar, dass Marcel Koller wirklich passen kann. Nach der EM-Qualifikation forderte ganz Österreich eine Vertragsverlängerung. Das hat Kollers Management ziemlich hart ausgenützt. Es hat letztendlich kein Glück gebracht.“

Juni 2021, Bukarest

… über Teamchef Franco Foda

„Der Sieg über die Ukraine und das EM-Achtelfinale gegen Italien waren ein echtes Highlight. Wir haben uns nach dem schlechten Beginn des Länderspieljahres im wahrsten Sinne des Wortes zusammengerauft. Leider ist der Geist von Wembley jetzt etwas verflogen. Er sollte aber wiederkommen. Von Teamchefdiskussionen aus der Emotion heraus, wie zuletzt, halte ich nichts.“

Juni 2017, Zell/See

… über das ÖFB-Präsidium

„Ich war Bürgermeister, Topfunktionär, Generaldirektor, aber das ÖFB-Präsidium (Landespräsidenten und Ligavertreter, Anm.) ist vergleichsweise sicher nicht einfacher zu leiten. Ich haue jetzt nicht auf den Tisch, aber ich habe den Laden wirklich zusammengehalten, auch wenn es bei manchen leider nicht immer nur um den Fußball ging, sondern eher auch Egozentrik im Spiel war.“

Oktober 2021, Wien

… über seinen Nachfolger Gerhard Milletich

„Gerhard Milletich ist ein ordentlicher Sportsmann und Unternehmer. Er hat im Sport wie in der Wirtschaft gezeigt, dass er solide und verlässlich ist. Er war selbst lange einer der neun Landespräsidenten und weiß, wie dieses Gremium tickt. Ich wünsche ihm viel Erfolg und hoffe, dass in seiner Ära die Projekte Trainingszentrum und Headquarter umgesetzt werden.“

April 2019, Maria Enzersdorf

… zum Frauenfußball (mit Rekordspielerin Nina Burger)

„Die Herzlichkeit und Wertschätzung, die mir zuletzt vom Frauen-Nationalteam entgegengebracht wurde, hat mich sehr berührt. Die Entwicklung des Frauenfußballs macht mich stolz. Jetzt sind die Landesverbände beim flächendeckenden Rollout in der Pflicht. Ich wäre auch dafür, Frauenteams als Kriterium bei der Bundesliga-Lizenzierung zu verankern.“

bis heute, Acakoro

… über das Projekt Acakoro

„Acakoro ist und bleibt eine Herzensangelegenheit. Ich habe einen hohen Preis für haltlose Vorwürfe bezahlt. Über die Einleitung der Untersuchung durch die Staatsanwaltschaft (WKStA, Anm.) wurde seitenweise berichtet, bei der Einstellung nach drei Jahren war kaum eine Meldung zu lesen. Alleine wenn ich sehe, was diese Akademie zur Sozialisierung der Kinder beiträgt, war es jede Mühe wert.“