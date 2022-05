Halten die Nerven bei Ried und LASK?

Zwischen Abstiegsangst und Europacup-Hoffnung – die SV Guntamatic Ried macht heute in der letzten Runde der Fußball-Bundesliga eine Gratwanderung. Bei zumindest einem Unentschieden in Hartberg ist der Klassenerhalt fix, ein Sieg eröffnet sogar die Chance auf den Einzug in das Halbfinale des Europacup-Play-offs am Montag auswärts gegen Tirol.