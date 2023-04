Die Talentefabrik: Wie Salzburg eigene Stars entwickelt

Am Sonntag ist der LASK in der Fußball-Bundesliga bei Serienmeister Salzburg zu Gast (14.30 Uhr), am Freitag spielte Blau-Weiß Linz in der zweiten Liga gegen das Farmteam Liefering, in der Eishockey-Liga bestritten die Bullen das vierte Finalspiel gegen Bozen – wo Red Bull draufsteht, ist Top-Qualität drin. Anders als in den Anfangsjahren des Fußball-Engagements werden die Profis nicht teuer eingekauft, sondern selbst entwickelt.