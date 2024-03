Kaum eine Regelung löst im österreichischen Profi-Fußball gleichzeitig so viel Freude und Leid aus wie die Halbierung der Punkte nach dem Grunddurchgang der Bundesliga. Der FC Blau-Weiß Linz würde etwa ohne die Teilung mit neun Punkten Vorsprung auf den Letzten Lustenau relativ sorgenfrei in die letzten zehn Spiele in der Qualifikationsgruppe gehen.