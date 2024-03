 Sperren für Rapid: Die Bundesliga  setzte ein deutliches  Zeichen

Es war eine Marathonsitzung des Senats 1 der österreichischen Fußball-Bundesliga in der Bundesliga-Zentrale in Wien-Hietzing, nicht weit vom Allianz-Stadion in Wien-Hütteldorf entfernt. Schließlich stand in der "Causa Rapid" auch sehr viel auf dem Spiel – nämlich vor allem der Umgang des österreichischen Fußballs mit zum Teil diskriminierenden Sprechchören von Vorbildern. Bereits am frühen Nachmittag hatte man sich getroffen, ehe am Abend gegen 21.35 Uhr ein Urteil fiel, das spürbar ist.